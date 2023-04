Samsung Galaxy A02 riceve la patch di marzo, Z Flip4 e Z Fold4 quella di aprile (Di martedì 4 aprile 2023) Samsung Galaxy Z Flip4 e Z Fold4 sono i primi pieghevoli a ottenere la patch di sicurezza di aprile. Aggiornamento anche per Galaxy A02. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di martedì 4 aprile 2023)e Zsono i primi pieghevoli a ottenere ladi sicurezza di. Aggiornamento anche perA02. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoAndroid : Samsung Galaxy A02 riceve la patch di marzo, Z Flip4 e Z Fold4 quella di aprile - ancona_di : Nuovissimo arrivo by @ultimalstore ! Bellissima cover THE SKELETON per @SamsungMobile Galaxy S23 Ultra ! #samsung… - CeotechI : Galaxy S24: perché non vedremo l'Exynos 2400 #Cameraphone #Chip #Exynos2400 #Flagship #GalaxyS24 #GalaxyS24Plus… - tecnoandroidit : Samsung Galaxy Z Fold 5 potrebbe perdere la S Pen - - gigibeltrame : Bomba errori prezzo per Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra su Amazon da 606? | Finito #digilosofia… -