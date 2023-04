(Di martedì 4 aprile 2023) commentadi, hato di partecipare alper l'omicidio della figlia in. L'autorizzazione è arrivata dal, dove l'uomo è detenuto in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leggoit : Saman Abbas, il padre in videocollegamento al processo per l'omicidio della figlia dal Pakistan - corrierebologna : Saman, il padre accetta di partecipare al processo in videoconferenza - Radio1Rai : ??Il padre di #Saman, Shabbar Abbas, ha accettato di partecipare al processo per l'omicidio della figlia in videocol… - 7_Zanna : Il padre di Saman sarà in videocollegamento. Alla fine niente estradizione? #saman - MediasetTgcom24 : Saman, il padre Shabbar Abbas accetta il videocollegamento al processo dal Pakistan #4aprile -

commenta Shabbar Abbas,di, ha accettato di partecipare al processo per l'omicidio della figlia in videocollegamento. L'autorizzazione è arrivata dal Pakistan, dove l'uomo è detenuto in attesa di estradizione (la ...Ildi, Shabbar Abbas, ha accettato di partecipare al processo per l'omicidio della figlia in videocollegamento. L'autorizzazione è arrivata in mattinata dal Pakistan, dove l'uomo è detenuto ...Ildi, Shabbar Abbas , ha accettato di partecipare al processo per l'omicidio della figlia in videocollegamento. L'autorizzazione è arrivata in mattinata dal Pakistan, dove l'uomo è detenuto ...

Il padre di Saman parteciperà al processo in video La Repubblica

Il padre di Saman Abbas, la 18enne di Novellara uccisa tra il 30 aprile e il primo maggio 2021, ha accettato di partecipare al processo per l'omicidio della figlia in videocollegamento.Alla fine ha accettato di partecipare, sia pure a distanza, dal Pakistan dov'è detenuto. Il padre di Saman, Shabbar Abbas, ha accettato di partecipare al processo per l'omicidio della figlia in ...