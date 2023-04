Salute | pazienti asmatici | Alleanza con medico favorisce aderenza a terapia

(Di martedì 4 aprile 2023) Milano 4 apr. (Adnkronos) - "Per il paziente asmatico l'con il propriol'terapeutica. E' responsabilità di tutti gli stakeholder impegnati sul paziente asmatico consentire un'adeguatatra ile l'assistito". Così Simona Barbaglia, presidente Associazione nazionaleRespiriamo insieme, intervenuta alla conferenza 'Asma questione risolta?', organizzata da Chiesi Italia oggi a Milano. "La vita di un paziente asmatico è complessa - spiega Barbaglia - soprattutto per chi ha un asma di difficile controllo o un asma grave, perché i sintomi sono invalidanti e condizionano pesantemente la qualità di vita, le relazioni sociali e la vita professionale. Il paziente vive periodi in cui sta molto male ...

"Più del 10% degli atleti olimpici convive con l'asma e vince medaglie grazie ad un giusto trattamento. Quindi, il cardine degli obiettivi terapeutici è la qualità della vita deiche se correttamente inquadrati dal punto di vista terapeutico, non hanno bisogno di alcun limite nella quotidianità'. Così Paola Rogliani, professore ordinario di malattie dell'apparato ...Così Simona Barbaglia, presidente Associazione nazionaleRespiriamo insieme, intervenuta alla conferenza 'Asma questione risolta', organizzata da Chiesi Italia oggi a Milano. 'La vita di ...Anche gli aspetti emotivi e psicologici non vanno trascurati ai fini di una presa in carico efficace e di migliori esiti di". "Siamo orgogliosi di poter offrire aiun risultato ...

