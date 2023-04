(Di martedì 4 aprile 2023) Roma, 3 apr. (Adnkronos) - “Laè una patologia molto frequente: conoscerla significa poterla prevenire e trattare. Fondamentalie successivo trattamento. Per ladi Mrc servono due semplici esami dal bassissimo costo: Gfr e Acr che ci permettono di identificare lae stratificare il rischionel paziente affetto da Mrc”. Così all'AdnkronosLoreto, presidente, a margine del convegno “Sfide ed obiettivi per una nuova presa in carico della”. “Oggi fortunatamente possiamo trattare la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ledicoladelsud : Salute, Gesualdo (Fism): “Per malattia renale cronica diagnosi precoce e nuovi farmaci” -

..."è la strada da percorrere per andare verso un mondo con sempre meno dialisi e sempre più... Per Loreto, presidente Fism, è necessario disegnare un "percorso preventivo, diagnostico e ...... in rappresentanza delle varie specialità coinvolte nella gestione delladi madre e bambino al momento del parto. 'E' importante il dialogo con il legislatore - ha dichiarato Loreto...... in rappresentanza delle varie specialità coinvolte nella gestione delladi madre e bambino al momento del parto. "E' importante il dialogo con il legislatore - ha dichiarato Loreto...

Salute, Gesualdo (Fism): "Per malattia renale cronica diagnosi ... Il Tirreno

Così all’Adnkronos Salute Loreto Gesualdo, presidente Fism, a margine del convegno “Sfide ed obiettivi per una nuova presa in carico della Malattia renale cronica”. “Oggi fortunatamente possiamo ...Roma, 31 mar. (askanews) – Dopo l’eccezionale successo riscontrato dall’esecuzione integrale dei Madrigali di Carlo Gesualdo proposta negli anni scorsi, il Gesualdo Project prosegue il viaggio nell’op ...