Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Adnkronos : Salute, Gesualdo (Fism): 'Per malattia renale cronica diagnosi precoce e nuovi farmaci' . #Adnkronos - ledicoladelsud : Salute, Gesualdo (Fism): “Per malattia renale cronica diagnosi precoce e nuovi farmaci” -

Così all'AdnkronosLoreto, presidente Fism, a margine del convegno "Sfide ed obiettivi per una nuova presa in carico della Malattia renale cronica". "Oggi fortunatamente possiamo ......"è la strada da percorrere per andare verso un mondo con sempre meno dialisi e sempre più... Per Loreto, presidente Fism, è necessario disegnare un "percorso preventivo, diagnostico e ...... in rappresentanza delle varie specialità coinvolte nella gestione delladi madre e bambino al momento del parto. 'E' importante il dialogo con il legislatore - ha dichiarato Loreto...

Salute, Gesualdo (Fism): "Per malattia renale cronica diagnosi ... Adnkronos

(Adnkronos) – “La malattia renale cronica è una patologia molto frequente: conoscerla significa poterla prevenire e trattare. Fondamentali diagnosi precoce e successivo trattamento. Per la diagnosi pr ...Roma, 31 mar. (askanews) – Dopo l’eccezionale successo riscontrato dall’esecuzione integrale dei Madrigali di Carlo Gesualdo proposta negli anni scorsi, il Gesualdo Project prosegue il viaggio nell’op ...