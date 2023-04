Salute, esperta: "Qualità vita pazienti con asma al centro obiettivi terapeutici" (Di martedì 4 aprile 2023) Milano, 4 apr. (Adnkronos Salute) - “Più del 10% degli atleti olimpici convive con l'asma e vince medaglie grazie ad un giusto trattamento. Quindi, il cardine degli obiettivi terapeutici è la Qualità della vita dei pazienti che se correttamente inquadrati dal punto di vista terapeutico, non hanno bisogno di alcun limite nella quotidianità". Così Paola Rogliani, professore ordinario di malattie dell'apparato respiratorio Università di Roma Tor Vergata, a margine della conferenza stampa dal titolo "asma questione risolta?" promossa oggi a Milano da Chiesi Italia per presentare la tripla associazione extrafine Bdp/Ff/G in un unico inalatore per ridurre il rischio di crisi respiratorie. “La terapia - afferma Rogliani - è composta da tre molecole, ovvero ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) Milano, 4 apr. (Adnkronos) - “Più del 10% degli atleti olimpici convive con l'e vince medaglie grazie ad un giusto trattamento. Quindi, il cardine degliè ladelladeiche se correttamente inquadrati dal punto di vista terapeutico, non hanno bisogno di alcun limite nella quotidianità". Così Paola Rogliani, professore ordinario di malattie dell'apparato respiratorio Università di Roma Tor Vergata, a margine della conferenza stampa dal titolo "questione risolta?" promossa oggi a Milano da Chiesi Italia per presentare la tripla associazione extrafine Bdp/Ff/G in un unico inalatore per ridurre il rischio di crisi respiratorie. “La terapia - afferma Rogliani - è composta da tre molecole, ovvero ...

