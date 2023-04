Salute, Bianchi (Sin): “Malattia renale cronica emergenza di sanità pubblica” (Di martedì 4 aprile 2023) (Adnkronos) – “La Malattia renale cronica colpisce 1 italiano su 10, in prevalenza anziani, diabetici, ipertesi, obesi e cardiopatici: è un problema rilevante di sanità pubblica con risvolti di natura economica, sociale, individuale. Scopo dell’incontro di oggi è mettere per iscritto punto per punto quanto deve essere fatto, dando per scontato che dobbiamo puntare su diagnosi precoce”. Così all’Adnkronos Salute Stefano Bianchi, presidente della Società italiana di nefrologia (Sin), a margine del convegno “Sfide ed obiettivi per una nuova presa in carico della Malattia renale cronica” che si è tenuto oggi in Senato. “Abbiamo oggi opportunità terapeutiche impensabili fino a pochi anni fa – assicura ... Leggi su italiasera (Di martedì 4 aprile 2023) (Adnkronos) – “Lacolpisce 1 italiano su 10, in prevalenza anziani, diabetici, ipertesi, obesi e cardiopatici: è un problema rilevante dicon risvolti di natura economica, sociale, individuale. Scopo dell’incontro di oggi è mettere per iscritto punto per punto quanto deve essere fatto, dando per scontato che dobbiamo puntare su diagnosi precoce”. Così all’AdnkronosStefano, presidente della Società italiana di nefrologia (Sin), a margine del convegno “Sfide ed obiettivi per una nuova presa in carico della” che si è tenuto oggi in Senato. “Abbiamo oggi opportunità terapeutiche impensabili fino a pochi anni fa – assicura ...

