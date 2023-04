Salerno, sbarco migranti: attraccata la “Ocean Viking” (Di martedì 4 aprile 2023) Al Porto di Salerno è attraccata la nave “Ocean Viking”, a bordo di essa – come riporta Salerno Today – ci sono 92 naufraghi, tra cui 9 donne e circa 40 minori non accompagnati. Lo scorso mercoledì sono stati soccorsi su un gommone sgonfio in acque internazionali al largo della Libia. Subito dopo il soccorso alla nave umanitaria era stato assegnato Salerno come porto sicuro di sbarco, a 880 chilometri di distanza dall’area delle operazioni. “I sopravvissuti stanno cercando di riprendersi sul ponte, tra venti forti e pioggia”, spiegano i soccorritori. Segui ZON.IT su Google News. Leggi su zon (Di martedì 4 aprile 2023) Al Porto dila nave “”, a bordo di essa – come riportaToday – ci sono 92 naufraghi, tra cui 9 donne e circa 40 minori non accompagnati. Lo scorso mercoledì sono stati soccorsi su un gommone sgonfio in acque internazionali al largo della Libia. Subito dopo il soccorso alla nave umanitaria era stato assegnatocome porto sicuro di, a 880 chilometri di distanza dall’area delle operazioni. “I sopravvissuti stanno cercando di riprendersi sul ponte, tra venti forti e pioggia”, spiegano i soccorritori. Segui ZON.IT su Google News.

