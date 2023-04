Salernitana | Mazzocchi ancora out? Le ultime

(Di martedì 4 aprile 2023) Pasqualedovrebbe saltare anche la prossima partita contro l’Inter, Paulo Sousa non vorrebbe rischiarlo Pasqualedovrebbe saltare anche la prossima partita dellacontro l’Inter, Paulo Sousa non vorrebbe rischiarlo. L’esterno alle prese con il recupero dall’infortunio dovrebbe tornare contro il Torino in campo perché il tecnico vorrebbe preservarlo e non anticipare i tempi di rientro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Laaffronterà l'Inter senza, che forse potrebbe ritornare disponibile il 16 aprile contro l'Inter, e con Coulibaly che va in diffida dopo l'ammonizione rimediata allo stadio ...All'andata del campionato in corso, lo scorso 22 ottobre, un gol diassegnò i tre punti alla. Tabellino SPEZIA: Dragowski B., Maldini D., Zurkowski S., Agudelo K., Bastoni S., ...... con Sambia (è out) e Bradaric sugli esterni. Esce molto dai blocchi lache prende subito in mano la partita con Candreva che non dà punti di riferimento a Ekdal, mentre Vilhena ...

Salernitana, Mazzocchi salterà l'Inter precauzionalmente ma tornerà contro il Torino TUTTO mercato WEB

La Salernitana, dopo il pareggio con lo Spezia, pensa all'Inter: Paulo Sousa spera di recuperare in tempo Pasquale Mazzocchi ...I granata si consolano con un confortante +9 sull'Hellas ma non è ancora calato il sipario sulla salvezza. Nel prossimo turno, in anticipo e di Venerdì Santo, ci sarà l'Inter allo stadio Arechi ...