Salernitana-Inter | Serie A | programma | orario | tv e streaming

(Di martedì 4 aprile 2023) L’anticipo tra, invenerdì 7 aprile (ore 17) per la 29esima giornata diA, giunge in un momento davvero particolare. In pochi avrebbero potuto immaginare che i granata sarebbero arrivati meglio a questa sfida con i nerazzurri. Numeri alla mano, infatti, la squadra di Paulo Sousa nelle ultime cinque gare di campionato ha raccolto 7 punti mentre quella di Simone Inzaghi appena 3. Pochi per chi ambisce a centrare le prime quattro posizioni della classifica. La partita dell’Arechi, anticipata al venerdì pomeriggio per permettere all’di preparare al meglio la gara di andata dei quarti di Champions League contro il Benfica di martedì 11 aprile, verrà trasmessa in televisione su Sky Sport (Zona DAZN, canale 215) e insu DAZN. Un’ulteriore ...

marifcinter : #Calhanoglu, lo stop è di 2-3 settimane. Calendario Inter: 1 aprile Inter-Fiorentina 4 aprile Juventus-Inter 7… - TuttoSalerno : Inter: D'Ambrosio salta la partita con la Salernitana, confermata la squalifica - fcin1908it : Juve-Inter, più trappola che occasione. 'Salernitana vale di più', club chiaro - TuttoMercatoWeb : Il big match e la tentazione da evitare. Per l'Inter è molto più importante la Salernitana della Juve

Simone Inzaghi si gioca la panchina dell'Inter in tre trasferte nel giro di una settimana: stasera contro la Juve in Coppa Italia, venerdì sul campo della Salernitana in campionato e martedì prossimo a Lisbona con il Benfica in Champions. L'Inter deve cambiare marcia, sennò rischia di andare incontro a dei pericoli.

Simone Inzaghi si gioca la panchina dell'Inter in tre trasferte nel giro di una settimana: stasera contro la Juve in Coppa Italia, venerdì sul campo della Salernitana in campionato e martedì prossimo ...Torna la Coppa Italia e l'Inter è di scena a Torino per l'andata delle semifinali contro la Juventus. Le due squadre si ritrovano dopo poco più di due settimane di distanza dal successo colmo di polem ...