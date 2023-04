Saiello | “Al via un ciclo di audizioni per analizzare le ricadute dell’autonomia differenziata”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 4 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Lesul tessuto sociale e imprenditoriale della nostra regione finiranno per aumentare drasticamente il divario territoriale con le regioni del nord Italia. Avviare undiin IV Commissione Speciale per, nel contesto post pandemico, le conseguenze di questa legge servirà a mostrare chiaramente il futuro che si prospetta e a porre in essere i necessari correttivi. Ascolteremo i rappresentati del terzo settore, della sanità, dell’istruzione, dei trasporti e alcuni tra i massimi esperti di diritto per redigere un dossier che invieremo alle istituzioni nazionali, regionali e agli enti locali. La riforma Calderoli contrasta con il dettato costituzionale e contraddice il principio di solidarietà della ...