FOIRE DE LA PÂQUERETTE, Courmayeur (Aosta) - A Courmayeur, ai piedi del Massiccio del Monte Bianco, il Lunedì dell'Angelo (il 10 aprile) è dedicato alla Foire de la Pâquerette, la Fiera di ...Fra le'TI AMO Torta di riso' a Zola Predosa (15 aprile), mentre i fiori sono protagonisti a Budrio con Primaveranda (20 aprile - 1 maggio). E da segnare in agenda c'è anche l'......accoglieranno il pubblico alla scoperta delle eccellenzetipiche di Brisighella, dove ogni stagione è caratterizzata da prodotti, sapori, profumi che diventano protagonisti die ...

Sagre gastronomiche: gli eventi di Pasqua e Pasquetta TGCOM

I giorni del ponte di Pasqua sono per tradizione dedicati ai festeggiamenti in famiglia e alle scampagnate nella natura: ci sono però in varie località d’Italia, oltre ai riti religiosi che accompagna ...Bologna - Con l'arrivo di aprile sono tanti gli appuntamenti in programma a Bologna e dintorni per festeggiare la primavera. Si comincia con la Fiera di primavera di Argelato, che si svolgerà da oggi ...