Sacchetto pieno di acqua appeso in casa: è indispensabile! (Di martedì 4 aprile 2023) Sempre il nuovo trend! Lo abbiamo notato in tante quel Sacchetto pieno d'acqua appeso sulla soglia di casa o fuori dalle finestre. Ma perché lo stanno facendo un po' tutti? Se lo chiedono in molti, ormai! Anche perché nessuno prima aveva adottato questo metodo davvero originale ed efficace. Abbiamo indagato e abbiamo scoperto che si tratta di una prassi intelligente ed ecologica per evitare di dover combattere contro ospiti indesiderati. Di cosa stiamo parlando? Scopriamolo insieme! Sacchetto pieno di acqua appeso in casa: ecco perché lo stanno facendo tutti Con la primavera nell'aria, le belle giornate di luce e di sole è istintivo aprire le finestre goderci la stagione della rinascita. Purtroppo, però, dobbiamo fare ... Leggi su donnaup

