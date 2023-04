Sabatini: «Lukaku caso unico in carriera. L’Inter così non lo vuole» (Di martedì 4 aprile 2023) Lukaku sembra destinato a una nuova panchina in Juventus-Inter, dopo l’errore assurdo sabato contro la Fiorentina (vedi formazione). Il giornalista Sabatini si espone: a Radio Radio – Lo Sport afferma che con queste condizioni non rimarrà oltre giugno. MOMENTO NO – Sandro Sabatini trova una stranezza in vista del derby d’Italia di oggi: «Sono curioso. La quota della Juventus sta aumentando, vuol dire che stanno puntando sulL’Inter a spanne. Diventa difficile capire il perché di questo flusso di pronostici a favore delL’Inter: per me alla partita di stasera la Juventus arriva con delle certezze pari alle incertezze avversarie. Che Romelu Lukaku sbagli dei gol e non sia colpa di Simone Inzaghi sono d’accordo, ma ci vuole il coraggio di dire che il Lukaku ... Leggi su inter-news (Di martedì 4 aprile 2023)sembra destinato a una nuova panchina in Juventus-Inter, dopo l’errore assurdo sabato contro la Fiorentina (vedi formazione). Il giornalistasi espone: a Radio Radio – Lo Sport afferma che con queste condizioni non rimarrà oltre giugno. MOMENTO NO – Sandrotrova una stranezza in vista del derby d’Italia di oggi: «Sono curioso. La quota della Juventus sta aumentando, vuol dire che stanno puntando sula spanne. Diventa difficile capire il perché di questo flusso di pronostici a favore del: per me alla partita di stasera la Juventus arriva con delle certezze pari alle incertezze avversarie. Che Romelusbagli dei gol e non sia colpa di Simone Inzaghi sono d’accordo, ma ciil coraggio di dire che il...

