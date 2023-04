Sabatini: “La sconfitta del Napoli contro il Milan rappresenta il passato'' (Di martedì 4 aprile 2023) A Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Walter Sabatini, dirigente sportivo. Queste le sue dichiarazioni: “Perché Spalletti ora domina il campionato e in passato no? Vincere è difficile, vince solo una squadra in un anno. -afferma Sabatini - Gli ottimi piazzamenti comportano un buon lavoro, ma per vincere devi avere anche un pizzico di fortuna, dipende anche dal risultato degli altri. Il Napoli è un discorso a parte, sta strappando tutti i record. Il Napoli ha fatto una campagna acquisti incredibile, chirurgica, perfetta. Alta chirurgia calcistica. Solo complimenti e applausi a tutti, scouting e direttore sportivo. Il lavoro che è stato fatto è incredibile. In che modo influirà la sconfitta sull’umore? Sicuramente un riflesso non molto ... Leggi su terzotemponapoli (Di martedì 4 aprile 2023) A Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Walter, dirigente sportivo. Queste le sue dichiarazioni: “Perché Spalletti ora domina il campionato e inno? Vincere è difficile, vince solo una squadra in un anno. -afferma- Gli ottimi piazzamenti comportano un buon lavoro, ma per vincere devi avere anche un pizzico di fortuna, dipende anche dal risultato degli altri. Ilè un discorso a parte, sta strappando tutti i record. Ilha fatto una campagna acquisti incredibile, chirurgica, perfetta. Alta chirurgia calcistica. Solo complimenti e applausi a tutti, scouting e direttore sportivo. Il lavoro che è stato fatto è incredibile. In che modo influirà lasull’umore? Sicuramente un riflesso non molto ...

