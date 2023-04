Ryuichi Sakamoto | le note giuste dell’imperatore

(Di martedì 4 aprile 2023) Una discografia imponente ma soprattutto una carriera che prende due strade parallele e al contempo speculari: l’autore di album pop e colonne sonore raffinatissime e lo sperimentatore di suoni, enigmatico, first appeared on il manifesto.

Il musicista e compositore giapponese è morto all'età di 71 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro. Lo ha reso noto la sua agenzia, a distanza di qualche giorno dalla scomparsa, avvenuta martedì. Nato a Nakano nel 1952. Un signore della musica e della recitazione di Paolo Zaccagnini. A 71 anni nella natia Tokyo - era nato il 17 gennaio del 1952. In piena Giappone post-bomba atomica. La sua eredità ecologista è in mano ai ragazzi che in giro per il mondo si occupano degli altri e di sé stessi

Morto Ryuichi Sakamoto, il musicista e compositore aveva 71 anni TGCOM

La collaborazione del compositore giapponese scomparso con Bernardo Bertolucci e le colonne sonore per il cinema. Di Cristina Piccino. La sua eredità ecologista è in mano ai ragazzi che in giro per il mondo si occupano degli altri e di sé stessi. Riascoltare immediatamente il primo album di Ryuichi Sakamoto: Thousand Knives