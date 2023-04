Russia: omicidio blogger riclassificato come 'atto terroristico' (Di martedì 4 aprile 2023) Mosca, 4 apr. (Adnkronos) - Gli inquirenti russi hanno riclassificato il procedimento penale sull'omicidio del corrispondente di guerra Vladlen Tatarsky (Maxim Fomin) come "atto terroristico". Lo ha scritto su Telegram il Comitato investigativo della Federazione Russa. "Sulla base dei risultati delle prime azioni investigative, il procedimento penale sull'esplosione nel caffè di San Pietroburgo è stato riclassificato secondo la parte 3 dell'articolo 205 del codice penale della Federazione Russa (atto terroristico)", afferma il rapporto. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) Mosca, 4 apr. (Adnkronos) - Gli inquirenti russi hannoil procedimento penale sull'del corrispondente di guerra Vladlen Tatarsky (Maxim Fomin)". Lo ha scritto su Telegram il Comitato investigativo della Federazione Russa. "Sulla base dei risultati delle prime azioni investigative, il procedimento penale sull'esplosione nel caffè di San Pietroburgo è statosecondo la parte 3 dell'articolo 205 del codice penale della Federazione Russa ()", afferma il rapporto.

