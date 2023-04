Russia | Mosca chiuderà Wikipedia | “Arma del nemico”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 4 aprile 2023) (Adnkronos) – Il Consiglio presidenziale russo per lo sviluppo della società civile e dei diritti umani intende chiudere, ma non prima di aver sviluppato una “alternativa” nazionale. “Dobbiamo creare un’alternativa il prima possibile e chiudere– ha affermato il presidente Valery Fadeev – Non chiedo di chiuderla domani, ma ovviamente dobbiamo procedere verso la chiusura di, perché è un prodotto ideologico e politicizzato”. Fadeev ha denunciato che il portale è pieno di “distorsioni” negli articoli legati a vicende politiche o storiche, alludendo anche alla sezione sulla guerra in Ucraina, testo per il quale laha addirittura denunciato. Da parte sua, Igor Ashmanov, membro del Consiglio presidenziale per lo sviluppo civile e i diritti umani, ha definito ...