Russia | Mosca chiuderà Wikipedia | Arma del nemico

Mosca, 4 apr. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Il Consiglio presidenziale russo per lo sviluppo della società civile e dei diritti umani intende chiudere Wikipedia, ma non prima di aver sviluppato un'alternativa nazionale. "Dobbiamo creare un'alternativa il prima possibile e chiudere Wikipedia - ha affermato il presidente Valery Fadeev -. Non chiedo di chiuderla domani, ma ovviamente dobbiamo procedere verso la chiusura di Wikipedia, perché è un prodotto ideologico e politicizzato". Fadeev ha denunciato che il portale è pieno di "distorsioni" negli articoli legati a vicende politiche o storiche, alludendo anche alla sezione sulla guerra in Ucraina, testo per il quale la Russia ha addirittura denunciato Wikipedia. Da parte sua, Igor Ashmanov, membro del Consiglio presidenziale per lo ...

