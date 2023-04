Russell | Red Bull e una superiorità imbarazzante

(Di martedì 4 aprile 2023) Meglio non farsi illusioni sulla, che rimane intatta, di Red. Georgecerto non è tra questi e, dopo il GP d'Australia , sottolinea in termini ancora una volta plateali quanto ...

Meglio non farsi illusioni sulla superiorità, che rimane intatta, diBull. Georgecerto non è tra questi e, dopo il GP d'Australia , sottolinea in termini ancora una volta plateali quanto la RB19 nelle mani di Verstappen sia una monoposto senza rivali. Se ...Con il vantaggio che si ritrovaBull, non c'è ragione per cui prendersi rischi esagerati, anche dopo una partenza tutt'altro che ...perfetta di Verstappen ha dato un'opportunità a un ottimo...... in particolare non tanto per quanto concerne l'ultima ripartenza, ma proprio il primo avvio risultato abbastanza infelice per il pilotaBull, bruciato daallo spegnimento dei semafoi. ...

Anche ieri all'Albert Park di Melbourne, dove è andato in scena il terzo appuntamento stagionale del Mondiale 2023 di Formula 1, non c'è stata storia. La Red Bull ha infatti segnato vittoria numero tr ...Gran Premio d'Australia di F1: vince Verstappen al termine di una corsa versione thriller condizionata da 3 bandiere rosse e 3 ripartenze dalla griglia! Alle ...