Rummenigge: «Per l’Inter una stagione non facile. L’immagine della Juve si è sporcata» (Di martedì 4 aprile 2023) Le parole di Karl-Heinz Rummenigge a Sportmediaset: «Il Napoli sta facendo una grande stagione: deve solo restare concentrato, ma merita lo scudetto» Karl-Heinz Rummenigge ha parlato in esclusiva a Sportmediaset in vista della semifinale di Coppa Italia tra Juve e Inter. Di seguito le sue parole. INTER – «Per l’Inter è certamente una stagione non facile. Tutti ci aspettavamo di più e io a un certo punto ho pensato potesse vincere lo scudetto, poi però la situazione è peggiorata. Certo, la semifinale di Coppa Italia è una sfida interessante e anche importante, ma l’obiettivo da centrare è quello di terminare il campionato tra le prime quattro: deve riprendere fiducia, giocare meglio e fare punti preziosi in campionato. Poi c’è la Champions che sta ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 aprile 2023) Le parole di Karl-Heinza Sportmediaset: «Il Napoli sta facendo una grande: deve solo restare concentrato, ma merita lo scudetto» Karl-Heinzha parlato in esclusiva a Sportmediaset in vistasemifinale di Coppa Italia trae Inter. Di seguito le sue parole. INTER – «Perè certamente unanon. Tutti ci aspettavamo di più e io a un certo punto ho pensato potesse vincere lo scudetto, poi però la situazione è peggiorata. Certo, la semifinale di Coppa Italia è una sfida interessante e anche importante, ma l’obiettivo da centrare è quello di terminare il campionato tra le prime quattro: deve riprendere fiducia, giocare meglio e fare punti preziosi in campionato. Poi c’è la Champions che sta ...

