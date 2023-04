Rummenigge | «La penalizzazione alla Juve è un danno d’immagine grandissimo»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 4 aprile 2023) Karl-Heinz, ex attaccante di Bayern Monaco ed Inter ed ex ad dei bavaresi, ha rilasciato un’intervista a SportMediaset in cui ha parlato della stagione della squadra di Inzaghi, del caso plusvalenze che ha coinvolto lantus, sulla Champions e sulla possibilità che l’Italia sia il futuro paese ad ospitare Euro 2032. Sull’Inter «Per l’Inter è certamente una stagione non facile. Tutti ci aspettavamo di più, io a un certo punto ho pensato potesse vincere lo scudetto, poi però la situazione è peggiorata. Certo, la semifinale di Coppa Italia è una sfida interessante, anche importante, ma l’obiettivo da centrare è andare in Champions: deve riprendere fiducia, giocare meglio e fare punti preziosi in campionato. Poi c’è la Champions che sta giocando, lì ha fatto bene, molto bene, prima nel girone e poi con il Porto, ma deve soprattutto pensare a ...