Rummenigge: 'Immagine della Juve sporcata, ecco perché' (Di martedì 4 aprile 2023) Anche Rummenigge ha commentato le ultime vicende extracalcistiche della Juve. L'ex calciatore di Bayern Monaco e Inter si è soffermato sul danno d'Immagine che il club bianconero ha patito dopo la ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 4 aprile 2023) Ancheha commentato le ultime vicende extracalcistiche. L'ex calciatore di Bayern Monaco e Inter si è soffermato sul danno d'che il club bianconero ha patito dopo la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _EL_INDIO_08_A : RT @sportmediaset: Rummenigge: 'L'Inter deve pensare ad andare in Champions, immagine Juve sporcata da indagini' #Rummenigge #juventus #in… - FcInterNewsit : Rummenigge: 'Inter molto bene in Champions, ma l'importante è il quarto posto. Juve? Immagine sporcata dalle indagi… - sportli26181512 : #Rummenigge: 'Immagine della Juve sporcata, ecco perché': L'ex #Inter si è soffermato sulle ultime vicende legate a… - ilbianconerocom : #Rummenigge duro sulla #Juve: 'La sua immagine è stata sporcata, danno d'immagine grandissimo'… - TUTTOJUVE_COM : Rummenigge: 'Juve in difficoltà come club per via delle indagini, è grave il danno di immagine' -