Rugby femminile, Sei Nazioni: Italia, due ko che non fanno male (Di martedì 4 aprile 2023) L’Italia femminile del Rugby ha iniziato la sua avventura nel TikTok Women’s Six Nations 2023 e le prime due partite sono state due sconfitte. A leggere la notizia così si potrebbe pensare a un avvio deludente delle azzurre di Nanni Raineri, ma se si analizzano le avversarie e ciò che si è visto in campo le note positive sono diverse. Se è vero che domenica è arrivato un pesantissimo ko con l’Inghilterra, è altrettanto vero che le inglesi sono le favorite assolute per il titolo, sono di un altro livello (in Inghilterra c’è il professionismo) e il 58-5 è figlio soprattutto di un gap atletico evidente. Se a ciò si aggiungono le difficoltà in mischia chiusa, le touche sbagliate e – questo sì un limite su cui si deve lavorare – la netta differenza qualitativa del gioco al piede il gioco è presto fatto. Ben diverso è stato il ko con la ... Leggi su oasport (Di martedì 4 aprile 2023) L’delha iniziato la sua avventura nel TikTok Women’s Six Nations 2023 e le prime due partite sono state due sconfitte. A leggere la notizia così si potrebbe pensare a un avvio deludente delle azzurre di Nanni Raineri, ma se si analizzano le avversarie e ciò che si è visto in campo le note positive sono diverse. Se è vero che domenica è arrivato un pesantissimo ko con l’Inghilterra, è altrettanto vero che le inglesi sono le favorite assolute per il titolo, sono di un altro livello (in Inghilterra c’è il professionismo) e il 58-5 è figlio soprattutto di un gap atletico evidente. Se a ciò si aggiungono le difficoltà in mischia chiusa, le touche sbagliate e – questo sì un limite su cui si deve lavorare – la netta differenza qualitativa del gioco al piede il gioco è presto fatto. Ben diverso è stato il ko con la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... firabruzzo : Per lo spazio 'Parola ai club' sul nostro sito web ufficiale, il #Teramo rugby femminile ospite con la sua capitana… - TuttoSuMilano : Rugby Calvisano: uno scudetto in rosa e ora la sfid... - RizziGianluca : RT @Alecudo: Ieri le Calvignare @RugbyCalvisano hanno conquistato il titolo di Campionesse della Serie A di rugby femminile. Un traguardo m… - Alecudo : Ieri le Calvignare @RugbyCalvisano hanno conquistato il titolo di Campionesse della Serie A di rugby femminile. Un… - DanPatRugby : @ADomesi si è vero, il rugby femminile per ora mette a volte a confronto realtà molto diverse proprio come cilindra… -