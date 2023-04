Rotazione dirigenti scolastici, dopo 9 anni devono cambiare scuola: i PTPCT regionali (Di martedì 4 aprile 2023) Rotazione dei dirigenti scolastici dopo 9 anni: è questa la linea adottata dai Piani triennali per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza delle istituzioni scolastiche 2023/25 (PTPCT) in pubblicazione in questi giorni dagli USR. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 4 aprile 2023)dei: è questa la linea adottata dai Piani triennali per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza delle istituzioni scolastiche 2023/25 () in pubblicazione in questi giorni dagli USR. L'articolo .

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Enzo51387079 : Nelle aziende dove o lavorato il direttore veniva sostituito ogni 5 anni l'ufficio acquisti gli impiegati a rotazi… - musearte05 : @orizzontescuola La cosa che trovo più scandalosa sono i sindacati favorevoli alla non rotazione. Eppure vedono qua… - Celli_Seba : RT @orizzontescuola: Rotazione dirigenti scolastici dopo 9 anni, in Sicilia monta la protesta: “Chi ha fatto bene resti al suo posto” https… - orizzontescuola : Rotazione dirigenti scolastici dopo 9 anni, in Sicilia monta la protesta: “Chi ha fatto bene resti al suo posto” - uil_rua : ascuolaoggi ( -