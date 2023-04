Rosarno Catturato Michelangelo Raso | la latitanza è durata meno di due mesi

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 4 aprile 2023)di due. È quanto èladi, 42 anni, condannato in via definitiva a 8 anni e 6di carcere per reati in materia di armi, rapina e ricettazione.è stato arrestato mentre stava rientrando a casa, a, a seguito di un blitz dei carabinieri del Nucleo operativo della compagnia di Gioia Tauro, della tenenza die dello Squadrone eliportato Cacciatori. L’operazione è stata coordinata dalla Procura generale di Reggio Calabria., coinvolto nel 2017 nell’operazione “Recherche”, che ha riguardato la cosca Pesce-Bellocco di, era irreperibile dallo scorso 16 febbraio in quanto colpito da un ...