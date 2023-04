Roma, UFFICIALE: trasferta vietata contro il Feyenoord per i tifosi giallorossi (Di martedì 4 aprile 2023) Niente trasferta per i Romanisti in Olanda. Il Feyenoord ha informato tramite un comunicato ufficial che la Uefa ha vietato la vendita ancheai... Leggi su calciomercato (Di martedì 4 aprile 2023) Nienteper inisti in Olanda. Ilha informato tramite un comunicato ufficial che la Uefa ha vietato la vendita ancheai...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Feyenoord-Roma, è ufficiale: vietata la trasferta ai tifosi giallorossi!: L'annuncio con un comunicato sul sito del… - PagineRomaniste : #RomaFeyenoord, ufficiale: divieto di trasferta per i tifosi giallorossi #ASRoma #EuropaLeague - g_iallorossi : Ufficiale: l’UEFA ha ordinato al Feyenoord di non vendere biglietti ai tifosi dell’AS Roma per la gara di andata a… - VoceGiallorossa : ? Feyenoord-Roma, ufficiale il divieto di trasferta per i romanisti in Olanda #ASRoma #FeyenoordRoma #UEL - fsnews_it : Il Frecciarossa è il treno ufficiale ?? del tour in Italia ???? di Bruce @springsteen con tappe ?? a #Ferrara il… -

Feyenoord - Roma, è ufficiale: vietata la trasferta ai tifosi giallorossi! Negli ultimi tempi, ci sono state frequenti consultazioni con l'AS Roma e la UEFA per discutere le opzioni per i quarti di finale di Europa League. Il Feyenoord e il comune di Rotterdam si sono ... Recensione OnePlus Nord CE 3 Lite: bello fuori, poche novità dentro ... OnePlus torna alla carica con il lancio ufficiale di OnePlus Nord CE 3 Lite 5G , una sigla ... Mi sono ritrovato più volte durante l'orario di punta (12 - 14) a fare dei giri in centro per Roma o sul ... Calcio Napoli: 'Al Maradona è possibile entrare con bandiere e striscioni' ...bandiere e spiega la procedura As Napoli 15/10/2016 - campionato di calcio serie A / Napoli - Roma /... Sul proprio sito ufficiale il Napoli ha pubblicato le modalità della procedura necessaria per ... Negli ultimi tempi, ci sono state frequenti consultazioni con l'ASe la UEFA per discutere le opzioni per i quarti di finale di Europa League. Il Feyenoord e il comune di Rotterdam si sono ...... OnePlus torna alla carica con il lanciodi OnePlus Nord CE 3 Lite 5G , una sigla ... Mi sono ritrovato più volte durante l'orario di punta (12 - 14) a fare dei giri in centro pero sul ......bandiere e spiega la procedura As Napoli 15/10/2016 - campionato di calcio serie A / Napoli -/... Sul proprio sitoil Napoli ha pubblicato le modalità della procedura necessaria per ... Feyenoord-Roma, ufficiale: la Uefa vieta la trasferta ai tifosi giallorossi ForzaRoma.info Feyenoord-Roma, è ufficiale: vietata la trasferta ai tifosi giallorossi! "A seguito della decisione delle autorità italiane di bandire i tifosi del Feyenoord durante la gara di ritorno a Roma, la UEFA ha ordinato al Feyenoord di non vendere biglietti ai tifosi dell'AS Roma ... Feyenoord-Roma, trasferta vietata ai tifosi giallorossi La gara di andata dei quarti di finale di Europa League tra Feyenoord e Roma, in programma giovedì 13 aprile, sarà off limits per i tifosi giallorossi. Lo ha comunicato il club olandese sul proprio ... "A seguito della decisione delle autorità italiane di bandire i tifosi del Feyenoord durante la gara di ritorno a Roma, la UEFA ha ordinato al Feyenoord di non vendere biglietti ai tifosi dell'AS Roma ...La gara di andata dei quarti di finale di Europa League tra Feyenoord e Roma, in programma giovedì 13 aprile, sarà off limits per i tifosi giallorossi. Lo ha comunicato il club olandese sul proprio ...