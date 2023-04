Roma. Ubriachi, prima importunano i clienti e poi si spogliano: identificate due persone (Di martedì 4 aprile 2023) Ubriachi, stavano infastidendo i clienti del centro commerciale venendo poi alle mani anche tra di loro. Notato l’accaduto, la direzione del centro commerciale li ha fatti uscire dall’esercizio allertando al contempo le forze dell’ordine. In evidente stato di alterazione, i due uomini sono stati fatti accompagnare fuori dagli addetti alla vigilanza che hanno riferito agli agenti di aver trovati senza vestiti. Tuttavia, una volta giunta sul posto la Polizia, i due, sarebbero stati trovati vestiti. Rissa tra ultras al campo del Ceccano, violenta sassaiola tra le tifoserie: poliziotto ferito Ubriachi importunano i clienti e poi si spogliano: cosa è successo I fatti, ancora in via di definizione, sono avvenuti nella serata di ieri, lunedì 3 aprile, intorno alle 20. Siamo in un negozio del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 4 aprile 2023), stavano infastidendo idel centro commerciale venendo poi alle mani anche tra di loro. Notato l’accaduto, la direzione del centro commerciale li ha fatti uscire dall’esercizio allertando al contempo le forze dell’ordine. In evidente stato di alterazione, i due uomini sono stati fatti accompagnare fuori dagli addetti alla vigilanza che hanno riferito agli agenti di aver trovati senza vestiti. Tuttavia, una volta giunta sul posto la Polizia, i due, sarebbero stati trovati vestiti. Rissa tra ultras al campo del Ceccano, violenta sassaiola tra le tifoserie: poliziotto feritoe poi si: cosa è successo I fatti, ancora in via di definizione, sono avvenuti nella serata di ieri, lunedì 3 aprile, intorno alle 20. Siamo in un negozio del ...

