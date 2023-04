Roma, traffico illecito di rifiuti nel Municipio XI: denunciate tre persone (Di martedì 4 aprile 2023) Trasportavano senza alcuna autorizzazione sei quintali di materiale ferroso su un camion per le strade di Roma. Sono in tutto tre le persone denunciate per traffico illecito di rifiuti dai caschi bianchi: i due trasportatori e il responsabile della ditta di riparazioni auto. L’autocarro è stato fermato nel Municipio XI da una pattuglia del Nad (Nucleo Ambiente Decoro) della Polizia locale di Roma nell’ambito dei controlli sul territorio, per il contrasto del trasporto e smaltimento illegale di rifiuti. Gli agenti hanno appurato così che il conducente e il passeggero del mezzo, entrambi italiani di 75 e 48 anni, non erano in possesso delle previste autorizzazioni e pertanto sono stati denunciati per reati ambientali. Dalle successive ... Leggi su italiasera (Di martedì 4 aprile 2023) Trasportavano senza alcuna autorizzazione sei quintali di materiale ferroso su un camion per le strade di. Sono in tutto tre leperdidai caschi bianchi: i due trasportatori e il responsabile della ditta di riparazioni auto. L’autocarro è stato fermato nelXI da una pattuglia del Nad (Nucleo Ambiente Decoro) della Polizia locale dinell’ambito dei controlli sul territorio, per il contrasto del trasporto e smaltimento illegale di. Gli agenti hanno appurato così che il conducente e il passeggero del mezzo, entrambi italiani di 75 e 48 anni, non erano in possesso delle previste autorizzazioni e pertanto sono stati denunciati per reati ambientali. Dalle successive ...

