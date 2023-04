(Di martedì 4 aprile 2023) Sanzione di 8mila euro allaper idella Curva Sud contro Dejan. La sanzione è stata attenuata per ildi Josée per il fatto che il coro non èripetuto dopo l'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Nelle nuove 1000 pagine dell’inchiesta #Prisma c’è la prova che la #Juventus aveva in mano il timone di 4-5 club di… - MarcoFattorini : «In Ucraina non c’è stata annessione, solo adesione. La Russia non sta attaccando i civili». Dopo 10 anni di interf… - Giorgiolaporta : Al #Senato era solo vernice lavabile, a #Firenze erano imbecilli e il sindaco era un eroe… vedremo ora cosa diranno… - sportli26181512 : Roma, solo una multa per i cori a Stankovic: il gesto di #Mourinho è stato decisivo: La sanzione, per quanto succes… - GiuliaRastajuly : RT @scandura: 2/ La prima attivazione ieri è di ITMRCC Roma, che precetta i primi due mercantili più vicini (#BwCassia e #DeclanDuff). Solo… -

Sanzione di 8mila euro allaper i cori della Curva Sud contro Dejan Stankovic. La sanzione è stata attenuata per il gesto di José Mourinho e per il fatto che il coro non è stato ripetuto dopo l'invito ......non ègenealogia. Duole invece vedere un talento come Tammy Abraham frustrato a sbracciarsi per i mancati passaggi dei compagni: il gol gli manca come l'aria, ma gira così. In compenso la...... Teatros del Canal Madrid in collaborazione con Aldo Miguel Grompone () durata 1h e 40 minuti (... E la carità ha un sensonelle carceri, davanti ai criminali Angélica Liddell

Dybala resterà a Roma solo se rimarrà Mourinho (CorSport ... IlNapolista

Solo un’ammenda 8mila euro alla Roma per il coro “Stankovic zingaro” intonato dalla Curva Sud nel corso della partita dell’ultimo weekend contro la Sampdoria. Gli ispettori della Procura Federale ...Sanzione di 8mila euro alla Roma per i cori della Curva Sud contro Dejan Stankovic. La sanzione è stata attenuata per il gesto di José Mourinho e per il fatto che il coro non è stato ripetuto dopo ...