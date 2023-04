Roma, si scambia lettere con la sua legale e poi abusa di lei: detenuto condannato a due anni (Di martedì 4 aprile 2023) Stava svolgendo il proprio lavoro quando qualcosa è andato improvvisamente storto e quelle operazioni di routine sono diventate un incubo. Al cento della vicenda un’avvocatessa, abusata dal detenuto che doveva difendere. Si erano incontrati in una delle sale colloquio di Rebibbia per stabilire quale doveva essere la strategia difensiva che l’avvocatessa avrebbe dovuto seguire per difendere l’assistito in Tribunale quando, improvvisamente, quest’ultimo l’ha molesta. A nulla sono valsi i tentativi di opposizione della donna. Ad evitare il peggio l’intervento della polizia penitenziaria. Violentano la fidanzata 15enne del cugino a Ostia, poi mandano le foto in chat: a processo due fratelli L’abuso durante il colloquio nel carcere, i fatti I fatti sono avvenuti nel settembre del 2017. L’uomo – 40enne pluripregiudicato – era uscito dalla struttura ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 4 aprile 2023) Stava svolgendo il proprio lavoro quando qualcosa è andato improvvisamente storto e quelle operazioni di routine sono diventate un incubo. Al cento della vicenda un’avvocatessa,ta dalche doveva difendere. Si erano incontrati in una delle sale colloquio di Rebibbia per stabilire quale doveva essere la strategia difensiva che l’avvocatessa avrebbe dovuto seguire per difendere l’assistito in Tribunale quando, improvvisamente, quest’ultimo l’ha molesta. A nulla sono valsi i tentativi di opposizione della donna. Ad evitare il peggio l’intervento della polizia penitenziaria. Violentano la fidanzata 15enne del cugino a Ostia, poi mandano le foto in chat: a processo due fratelli L’abuso durante il colloquio nel carcere, i fatti I fatti sono avvenuti nel settembre del 2017. L’uomo – 40enne pluripregiudicato – era uscito dalla struttura ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zebratus : RT @l4_p4tr1z14: Ce lo vedo un direttore che si scambia messaggi “autodistruggenti a 5 secondi” su Telegram con QUELLOLA!: D: “sti stronzi… - l4_p4tr1z14 : Ce lo vedo un direttore che si scambia messaggi “autodistruggenti a 5 secondi” su Telegram con QUELLOLA!: D: “sti… - killhzo : @_tottigol_ ma poi è schizzato a random con 'sei uno di quelli che daje roma' e io non dico daje roma da mesi ahah… - GiuseppeAntogn2 : RT @presidentegoat: @ClaudioZuliani La Roma scambia con la Juve ma la Juve non con la Roma Ma che polli siete ahahahahha vi prendono per i… - presidentegoat : @ClaudioZuliani La Roma scambia con la Juve ma la Juve non con la Roma Ma che polli siete ahahahahha vi prendono p… -