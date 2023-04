Roma, per i cori contro Stankovic solo una multa (grazie al gesto di Mourinho) (Di martedì 4 aprile 2023) La Roma è stata multata per i cori della Curva Sud contro Dejan Stankovic durante la partita vinta dalla Roma contro la Sampdoria. Il Giudice Sportivo ha quindi optato per la sanzione pecuniaria di 8mila euro per la società capitolina. Il tecnico blucerchiato era stato preso di mira dai tifosi giallorossi, che avevano intonato la frase «sei uno zingaro» dopo le proteste per l’espulsione di Murillo. Molto di questa decisione del giudice è stato dovuto alla pronta reazione di Mourinho, che ha cercato con un gesto di zittire i propri tifosi. Il Corriere dello Sport infatti spiega: “La sanzione è stata, però, attenuata per il gesto di José Mourinho e per il fatto che il coro non è stato ripetuto dopo ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 4 aprile 2023) Laè statata per idella Curva SudDejandurante la partita vinta dallala Sampdoria. Il Giudice Sportivo ha quindi optato per la sanzione pecuniaria di 8mila euro per la società capitolina. Il tecnico blucerchiato era stato preso di mira dai tifosi giallorossi, che avevano intonato la frase «sei uno zingaro» dopo le proteste per l’espulsione di Murillo. Molto di questa decisione del giudice è stato dovuto alla pronta reazione di, che ha cercato con undi zittire i propri tifosi. Il Corriere dello Sport infatti spiega: “La sanzione è stata, però, attenuata per ildi Josée per il fatto che il coro non è stato ripetuto dopo ...

