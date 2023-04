Roma, operazione strade sicure: dal Campidoglio oltre 20 milioni per riqualificare 40 Km (Di martedì 4 aprile 2023) Roma – Con uno stanziamento di oltre 20 milioni di euro la Giunta capitolina ha approvato i progetti definitivi per il restyling di circa 40 chilometri di strade della viabilità principale di Roma. oltre 50 strade saranno completamente riqualificate: gli interventi riguarderanno prevalentemente il rifacimento profondo della piattaforma stradale e il ripristino della segnaletica orizzontale e verticale. Inoltre sono previsti anche, dove necessario, lavori sui marciapiedi, lo sfalcio della vegetazione infestante, il ripristino dei cigli stradali e delle caditoie. I lavori riguarderanno quasi tutti i municipi sui quali non si è intervenuti con i precedenti Accordi Quadro. Tra le strade oggetto di lavori vi sono: via della Camilluccia, ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 4 aprile 2023)– Con uno stanziamento di20di euro la Giunta capitolina ha approvato i progetti definitivi per il restyling di circa 40 chilometri didella viabilità principale di50saranno completamente riqualificate: gli interventi riguarderanno prevalentemente il rifacimento profondo della piattaforma stradale e il ripristino della segnaletica orizzontale e verticale. Insono previsti anche, dove necessario, lavori sui marciapiedi, lo sfalcio della vegetazione infestante, il ripristino dei cigli stradali e delle caditoie. I lavori riguarderanno quasi tutti i municipi sui quali non si è intervenuti con i precedenti Accordi Quadro. Tra leoggetto di lavori vi sono: via della Camilluccia, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Viminale : Risposte incisive per la #sicurezza di stazioni e aree limitrofe. A #RomaTermini 4 arresti, 1142 persone e 99 veico… - ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Roma, operazione strade sicure: dal Campidoglio oltre 20 milioni per riqualificare 40 Km - angelo_perfetti : Roma, operazione strade sicure: dal Campidoglio oltre 20 milioni per riqualificare 40 Km - giusmusa : @Darionico23 @Ninozzo63 @ZZiliani Ma cosa significa? La plusvalenza fittizia non implica il fatto di giocare o meno… - Er_Foxy_71 : Stadio della Roma, chiediamo un’operazione trasparenza -