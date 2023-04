(Di martedì 4 aprile 2023) Preso a calci e pugni e lasciato a terra massacrato di. Tutto per uncon un qualche soldo e il cellulare. Una rapina avvenuta la sera del 18 febbraio scorso che è costata alla vittima undiferite guaribili in 30 giorni. Nei giorni scorsi, personale della Polizia di Stato del commissariato Anzio, ha dato esecuzione a due ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal Gip del Tribunale di Velletri nei confronti di duedi 37 e 40 anni, entrambi di. I due, a seguito di una intensa attività d’indagine, erano stati individuati come gli autori dei fatti accaduti la sera del 18 febbraio scorso, quando undi, con inaudita violenza, era ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gia37428511 : @pisto_gol A Roma Radio tare e l'uomo delle sirtuine lo massacrano dalla mattina alla sera per difendere il ds più bravo al mondo...?? - CorriereCitta : Roma. Si fingono amici, gli occupano casa e lo massacrano di botte: ‘Comandiamo noi’ -

Per l'aggressione, avvenuta la notte del 22 aprile scorso, i carabinieri della Nucleo operativo della compagnia diEur hanno arrestato tre romani, di 22, 23 e 25 anni, in esecuzione di un'...... scomparsa 40 anni fa a. Barbara D'Urso e Flavio Briatore stanno insieme L'imprenditore rompe il silenzio: 'Ora il mio unico legame è mio figlio' Assalto al minimarket, due 15enniil ...La Procura presso il Tribunale per i Minorenni diha richiesto ed ottenuto la convalida del fermo per i due indagati che sono stati sottoposti alla misura del collocamento in comunità.

Roma, massacrano di botte un 50enne per prendergli il borsello: 2 fratelli arrestati a Nettuno Italia Sera

Preso a calci e pugni e lasciato a terra massacrato di botte. Tutto per un borsello con un qualche soldo e il cellulare. Una rapina avvenuta la sera del 18 febbraio scorso che è costata alla vittima ...Da una parte una coppia sfrattata da un appartamento del Torrino, a Roma, per morosità, dall’altra un uomo di 51 anni solo, che aveva da poco dovuto fare i conti con la perdita dell’amata mamma e del ...