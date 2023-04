Roma il quartiere dei premi Nobel | ecco perché è chiamato così

Leggi su funweek

Da Grazia Deledda a Luigi Pirandello, passando per Montalcini ed Enrico Fermi. Tutti questi grandi premi nobel hanno vissuto nel quartiere Nomentano di Roma. Una passeggiata tra i nobel del quartiere Nomentano Nelle vie del quartiere Nomentano di Roma hanno vissuto alcuni dei più importanti esponenti della letteratura, del teatro e della fisica in Italia. Passeggiare in questi luoghi vuol dire fare un salto nella storia e nella cultura italiana. Il quartiere Nomentano è stata casa di ben quattro premi nobel, a poca distanza l'una dall'altra. Bastano, infatti, pochi minuti a piedi per raggiungere la casa di Luigi Pirandello, partendo da quella di Grazia Deledda. Grazia Deledda, nobel per la letteratura Il primo ...