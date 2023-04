Roma, il ladro in giacca e cravatta che fotografa le serrature per prepararsi al colpo (FOTO) (Di martedì 4 aprile 2023) Roma. Un individuo, giovane, ben vestito, che non darebbe mai nell’occhio se lo si incontrasse per le scale della propria palazzina – si potrebbe pensare ad un agente immobiliare ad esempio – è stato beccato dalle telecamere di sicurezza mentre effettuava delle FOTO alle serrature degli appartamenti. I residenti temono si sia trattato di un sopralluogo prima dei furti in vista per le feste di Pasqua, quando le case sono vuote. Ondata di furti a Roma, ormai è un incubo: sono quattro gli arresti nelle ultime ore Il ladro-FOTOgrafo che fa il sopralluogo prima del colpo Nel quartiere di Mezzocammino, nel quadrante a sud della Capitale, i condomini di una palazzina hanno installato cchi elettronici sui pianerottoli, per poter controllare i movimenti sospetti o gli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 4 aprile 2023). Un individuo, giovane, ben vestito, che non darebbe mai nell’occhio se lo si incontrasse per le scale della propria palazzina – si potrebbe pensare ad un agente immobiliare ad esempio – è stato beccato dalle telecamere di sicurezza mentre effettuava dellealledegli appartamenti. I residenti temono si sia trattato di un sopralluogo prima dei furti in vista per le feste di Pasqua, quando le case sono vuote. Ondata di furti a, ormai è un incubo: sono quattro gli arresti nelle ultime ore Ilgrafo che fa il sopralluogo prima delNel quartiere di Mezzocammino, nel quadrante a sud della Capitale, i condomini di una palazzina hanno installato cchi elettronici sui pianerottoli, per poter controllare i movimenti sospetti o gli ...

