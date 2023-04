Roma | il futuro della Capitale nella prima edizione di ‘Rome Future WeekR’

Roma: il futuro della Capitale nella prima edizione di ‘Rome Future Week(R)’ (Di martedì 4 aprile 2023) (Adnkronos) – Una manifestazione diffusa in tutta la città e organizzata da una molteplicità di soggetti – singoli cittadini, aziende, istituzioni, enti, scuole, media e associazioni – per raccontare, attraverso quattro grandi temi, e molte sfumature, il futuro di Roma e non solo: ‘Growth’, ‘connections’, ‘people’, ‘experience’ le aree individuate per discutere di come l’innovazione sta cambiando tanti settori dell’esperienza umana: impresa, etica, fintech, food, entertainment, sport, turismo, lavoro, educazione, diritti umani, mobilità, ecologia e molto altro. Si chiama ‘Rome Future week®’ (rfw) e dall’11 al 17 settembre presenterà un cartellone collettivo con alcuni grandi eventi in location iconiche della città e centinaia di eventi diffusi in tutta la Capitale. Una sfida ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 4 aprile 2023) (Adnkronos) – Una manifestazione diffusa in tutta la città e organizzata da una molteplicità di soggetti – singoli cittadini, aziende, istituzioni, enti, scuole, media e associazioni – per raccontare, attraverso quattro grandi temi, e molte sfumature, ildie non solo: ‘Growth’, ‘connections’, ‘people’, ‘experience’ le aree individuate per discutere di come l’innovazione sta cambiando tanti settori dell’esperienza umana: impresa, etica, fintech, food, entertainment, sport, turismo, lavoro, educazione, diritti umani, mobilità, ecologia e molto altro. Si chiamaweek®’ (rfw) e dall’11 al 17 settembre presenterà un cartellone collettivo con alcuni grandi eventi in location iconichecittà e centinaia di eventi diffusi in tutta la. Una sfida ...

