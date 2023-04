Roma, i parenti dell’uomo morto dopo l’incendio della sua auto sul Gra: «Chi ha girato il filmato è stato inumano» (Di martedì 4 aprile 2023) Si chiamava Francesco Sandrelli e aveva 53 anni l’uomo morto nel rogo della sua Volkswagen Golf sul Grande Raccordo Anulare di Roma. Viveva in provincia di Arezzo. È deceduto in ospedale a causa delle ustioni il 24 marzo scorso. Ma la sua storia è diventata famosa per un video pubblicato su “Welcome to Favelas”. Nel quale si vede proprio Sandrelli che sta andando a fuoco mentre scende dall’auto in fiamme. Un filmato pubblicato e poi cancellato dalle risorse on line della comunità. E testimonierebbe, secondo i parenti, che nella morte dell’uomo si è verificata un’omissione di soccorso. Proprio quella di chi ha girato il video condendolo con frasi di scherno («A zi hai pijato foco? ….. Senti che callo mamma mia»). Ma che quel 6 febbraio ... Leggi su open.online (Di martedì 4 aprile 2023) Si chiamava Francesco Sandrelli e aveva 53 anni l’uomonel rogosua Volkswagen Golf sul Grande Raccordo Anulare di. Viveva in provincia di Arezzo. È deceduto in ospedale a causa delle ustioni il 24 marzo scorso. Ma la sua storia è diventata famosa per un video pubblicato su “Welcome to Favelas”. Nel quale si vede proprio Sandrelli che sta andando a fuoco mentre scende dall’in fiamme. Unpubblicato e poi cancellato dalle risorse on linecomunità. E testimonierebbe, secondo i, che nella mortesi è verificata un’omissione di soccorso. Proprio quella di chi hail video condendolo con frasi di scherno («A zi hai pijato foco? ….. Senti che callo mamma mia»). Ma che quel 6 febbraio ...

