Roma | Dybala sul mercato legato a Mourinho

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #SerieA | @OfficialASRoma, Paulo #Dybala da record: solo 3 giocatori come lui - Alessandroad05 : Buongiorno Roma Twitter, parliamo di cose serie, il prossimo anno vogliamo dare il n.10 della nuova maglia #AsRoma… - MarcoVioli5 : RT @Romagialloross4: ??? #Dybala-#Mourinho: programmi di coppia ?? - MarcoVioli5 : RT @Romagialloross4: ??? Mossa #Mourinho: #Wijnaldum e #Pellegrini dietro #Dybala #ASRoma #ASR #TorinoRoma - MarcoVioli5 : RT @Romagialloross4: ??? #Dybala è Settebello: gol e assist senza fine. E con la #ChampionsLeague può restare alla #ASRoma -

Un mese fa, alla vigilia del match d'andata con il Salisburgo, in uno slancio di sinceritàassicurò sia di " voler vincere con lae di vederla in Champions il prossimo anno " sia di non aver certezza sul futuro. Che non vuol dire pensare di andare via. Ma che non significa ...Per far si che questo avvenga, però, occorre chesia d'accordo. Visto che nella Capitale si trova benissimo e il feeling con i tifosi giallorossi è folgorante, se laarriverà in Champions ...c'è sempre, anche quando non brilla. Diciamo la verità, la prestazione di Paulo contro la Sampdoria non passerà alla storia, ma nel momento del bisogno, quando c'è da mettere qualità e ...

Dybala c’è sempre, anche quando non brilla. Diciamo la verità, la prestazione di Paulo contro la Sampdoria non passerà alla storia, ma nel momento del bisogno, quando c’è da mettere qualità e freddezz ...Lo hanno capito anche le “vedove” di Paulo Dybala, rimasto nel ... “Ho percepito la grande gioia di Cremona dopo il mio rigore trasformato contro la Roma, valso il 2-1 e la nostra prima vittoria ...