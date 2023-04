Roma, caccia ai parametri zero: piace Ceballos. E su Kamada... (Di martedì 4 aprile 2023) parametri zero, di livello internazionale. L’identikit per la prima fase del mercato Romanista è chiaro. E nell’elenco è... Leggi su calciomercato (Di martedì 4 aprile 2023), di livello internazionale. L’identikit per la prima fase del mercatonista è chiaro. E nell’elenco è...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Il gruppo di ragazzini si è sdraiato in mezzo alla strada, alzandosi poi di scatto non appena vedeva arrivare delle… - repubblica : Giorgia #Meloni si è messa ai comandi di un caccia F35, esposto negli stand allestiti a piazza del Popolo, a Roma,… - cmdotcom : #Roma, caccia ai parametri zero: piace #Ceballos. E su #Kamada... - Corriere : Il pittore Sardelli morto bruciato a Roma: caccia a chi ha girato il video e non ha prestato soccorso - Stec2vtr : @ilragazzotopo Al netto delle sacrosante prese per il culo campanilistiche Lazio/Roma, questa é una cosa vergognosa… -