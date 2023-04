Roma, allarme bomba al Marymount: «Centomila dollari o facciamo esplodere la scuola», 990 studenti rimandati a casa (Di martedì 4 aprile 2023) Un email anonima, che poteva essere una spam, arrivata questa mattina, poco dopo l'apertura della scuola. Recitava così: «Consegnateci 100 mila dollari in bitcoin o... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 4 aprile 2023) Un email anonima, che poteva essere una spam, arrivata questa mattina, poco dopo l'apertura della. Recitava così: «Consegnateci 100 milain bitcoin o...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : Allarme bomba alla scuola Marymount di Roma: 900 persone evacuate, al lavoro gli artificieri - TgrRai : Allarme bomba a Roma, evacuati in via precauzionale gli studenti di una scuola internazionale. @TgrRaiLazio… - Open_gol : 900 studenti evacuati. Accertamenti in corso - infoitinterno : Roma, allarme bomba alla scuola Marymount - fanpage : Un allarme bomba è scattato alla scuola Marymount in zona Flaminio a Roma. L’edificio è stato completamente evacuato -