Roma, 20 milioni di euro per riqualificare 40 chilometri di strade: la Giunta approva i progetti (Di martedì 4 aprile 2023) Con uno stanziamento di oltre 20 milioni di euro la Giunta capitolina ha approvato, nella seduta di ieri, i progetti definitivi per il restyling di circa 40 chilometri di strade della viabilità principale di Roma. Oltre 50 strade saranno completamente riqualificate: gli interventi riguarderanno prevalentemente il rifacimento profondo della piattaforma stradale e il ripristino della segnaletica orizzontale e verticale. Inoltre sono previsti anche, dove necessario, lavori sui marciapiedi, lo sfalcio della vegetazione infestante, il ripristino dei cigli stradali e delle caditoie. Gli interventi previsti coinvolgeranno quasi tutti i Municipi I lavori riguarderanno quasi tutti i municipi sui quali non si è intervenuti con i precedenti ...

I 12 allenatori più pagati nei 4 campionati top: la classifica José Mourinho: 9,2 milioni di euro (Roma)Nella top ten c'è anche José Mourinho, che a Roma guadagna 9,2 milioni di euro e ha vinto la Conference League nel maggio scorso grazie all'1-0 contro il ... Roma:Campidoglio,20 milioni per rifacimento strade maggiori (ANSA) - ROMA, 04 APR - Con uno stanziamento di oltre 20 milioni di euro la Giunta capitolina ha approvato, nella seduta di ieri, i progetti definitivi per il restyling di circa 40 chilometri di ...