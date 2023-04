Rocco Schiavone 5, anticipazioni 5 aprile 2023: un orribile omicidio (Di martedì 4 aprile 2023) Rocco Schiavone, la fiction con protagonista Marco Giallini, torna con la quinta stagione a partire da mercoledì 5 aprile 2023 quando andrà in onda la prima puntata. In questo primo appuntamento, il vicequestore tornerà al lavoro dopo aver perso un rene per via dello sparo infertogli per errore dall'agente D'Intino e dovrà subito occuparsi di un terribile omicidio. Un uomo verrà ritrovato morto sul Monte Bianco al confine con la Francia. Schiavone, però, si renderà subito conto che qualcosa non torna. anticipazioni Rocco Schiavone 5, prima puntata: il vicequestore torna al lavoro La prima puntata di Rocco Schiavone 5 - in onda su Rai 2 alle 21:20 circa - si intitola «Il viaggio continua» e riprenderà ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 4 aprile 2023), la fiction con protagonista Marco Giallini, torna con la quinta stagione a partire da mercoledì 5quando andrà in onda la prima puntata. In questo primo appuntamento, il vicequestore tornerà al lavoro dopo aver perso un rene per via dello sparo infertogli per errore dall'agente D'Intino e dovrà subito occuparsi di un terribile. Un uomo verrà ritrovato morto sul Monte Bianco al confine con la Francia., però, si renderà subito conto che qualcosa non torna.5, prima puntata: il vicequestore torna al lavoro La prima puntata di5 - in onda su Rai 2 alle 21:20 circa - si intitola «Il viaggio continua» e riprenderà ...

