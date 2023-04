(Di martedì 4 aprile 2023) Dopo le polemiche per la questione Serra, il designatore deglidi Serie A, Gianluca, ha deciso di incontrare l’allenatore della Roma, Josée il general manager del club, Tiago Pinto.era presente all’Olimpico per Roma-Sampdoria. Edmondo Pinna, sul Corriere dello Sport, racconta l’incontro.ha incontratonella pancia dell’Olimpico, a fine partita. Prima aveva incontrato Pinto e il segretario generale della Roma, Maurizio Lombardo. Il club ha fatto presente adi non aver digerito l’atteggiamento di Serra a Cremona né la successiva squalifica dello Special One, ma di non avere altri problemi in sospeso, sul fronte arbitrale. “Non è durato tantissimo l’incontro-Mou, pochi minuti, perché spesso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : #Rocchi a #Mourinho: «Gli arbitri meritano rispetto, ma anche noi dobbiamo portarlo» Il CorSport racconta il breve… - CorSport : ?? Retroscena #Mourinho-#Rocchi Blitz occhi negli occhi Ecco cosa si sono detti ?? #AsRoma #Roma #SerieA… - sportli26181512 : Roma, Mourinho incontra Rocchi: la reazione della Sampdoria: Faccia a faccia. Gianluca Rocchi ha incontrato José Mo… - cmdotcom : #Roma, #Mourinho incontra #Rocchi: la reazione della #Sampdoria #RomaSampdoria - MaStep92__ : RT @capuanogio: Al termine di #RomaSamp il designatore #Rocchi ha incontrato #Mourinho per pochi minuti. I due hanno discusso del rispetto… -

...ha deciso di venire a Roma . Per vedere Irrati, certo, ed infatti ha fatto lui il colloquio a fi ne partita. Ma anche per incontrare i dirigenti della Roma e soprattutto lui, José. ...Commenta per primo Faccia a faccia . Gianlucaha incontrato Joséper pochi minuti al termine della partita vinta dalla Roma contro la Sampdoria domenica allo Stadio Olimpico . Il designatore arbitrale di Serie A e l'allenatore ...Mentre i giocatori si godono il meritato giorno di riposo concesso datra Roma e provincia ... Nel frattempo è avvenuto anche l'annunciato incontro tra, designatore degli arbitri, e ...

Roma, Mourinho incontra Rocchi: la reazione della Sampdoria Calciomercato.com

Finalmente la Roma di Mourinho può godersi appieno Gini Wijnaldum dopo il ... Da registrare, infine, l'incontro tra il designatore Rocchi e la proprietà romanista. Toni pacati e una stretta di mano ...Un uomo in missione. Per cercare di capire, per provare a spiegare e farsi spiegare, per avvicinare il mondo-Roma a quello arbitrale e viceversa. Non è una novità che Gianluca Rocchi, il designatore d ...