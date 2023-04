Rocca Cencia – Gualtieri: il Tmb chiude, è una giornata storica (Di martedì 4 aprile 2023) – “Oggi è una giornata bella, importante e attesa da molto tempo dalla città. Annuncio la decisione operativa della chiusura del Tmb di Rocca Cencia. È una giornata storica”. Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri (nella foto), durante alcune comunicazioni in aula, in occasione della riunione odierna dell’Assemblea capitolina. (Zap/ Dire) Leggi su romadailynews (Di martedì 4 aprile 2023) – “Oggi è unabella, importante e attesa da molto tempo dalla città. Annuncio la decisione operativa della chiusura del Tmb di. È una”. Così il sindaco di Roma, Roberto(nella foto), durante alcune comunicazioni in aula, in occasione della riunione odierna dell’Assemblea capitolina. (Zap/ Dire)

