Roberto Mancini chiude le porte a Mario Balotelli. Poteva tornare utile? Come sta giocando l’attaccante (Di martedì 4 aprile 2023) “Balotelli in Nazionale è un capitolo chiuso? Sì, penso di sì”. Laconico mister Roberto Mancini, ai limiti dell’ermetismo. Ma nonostante sia stato breve e coinciso, è stato chiarissimo. Nessuna libera interpretazione, ma solo schiettezza. L’attuale c.t. della Nazionale italiana ha dunque chiuso definitivamente le porte degli Azzurri a Mario Balotelli. Ha risposto a una questione che poco tempo fa è stata accesa proprio dall’attaccante classe ’90. Attraverso il profilo Instagram ufficiale, il calciatore aveva mostrato il proprio disappunto in merito alla mancanza di attaccanti italiani in grado di fare la differenza. Un chiaro riferimento a sé stesso, con l’intento di alzare la voce per arrivare sino al commissario tecnico azzurro. Ecco, le parole del bomber nativo di ... Leggi su oasport (Di martedì 4 aprile 2023) “in Nazionale è un capitolo chiuso? Sì, penso di sì”. Laconico mister, ai limiti dell’ermetismo. Ma nonostante sia stato breve e coinciso, è stato chiarissimo. Nessuna libera interpretazione, ma solo schiettezza. L’attuale c.t. della Nazionale italiana ha dunque chiuso definitivamente ledegli Azzurri a. Ha risposto a una questione che poco tempo fa è stata accesa proprio dalclasse ’90. Attraverso il profilo Instagram ufficiale, il calciatore aveva mostrato il proprio disappunto in merito alla mancanza di attaccanti italiani in grado di fare la differenza. Un chiaro riferimento a sé stesso, con l’intento di alzare la voce per arrivare sino al commissario tecnico azzurro. Ecco, le parole del bomber nativo di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tvdellosport : PEDULLÀ: “PER MANCINI NON SONO MAI ESISTITE LE REGOLE”?? Duro attacco di @AlfredoPedulla al Ct della Nazionale Robe… - tommicaracaz4 : RT @wazzaCN: #AccaddeOggi 4-4-2015 Inter - Parma 1-1 Handanovic Santon Ranocchia Felipe J.Jesus Guarin Medel Brozovic Shaqiri Puscas Pala… - ErGeometra : RT @InterHubOff: ?? L’Inter non vince in Coppa Italia in casa della Juventus dal lontano 30 gennaio 2008. Ai tempi, la squadra allenata da R… - GianmarcoDaria : ?? L’Inter non vince in Coppa Italia in casa della Juventus dal lontano 30 gennaio 2008. Ai tempi, la squadra allena… - InterHubOff : ?? L’Inter non vince in Coppa Italia in casa della Juventus dal lontano 30 gennaio 2008. Ai tempi, la squadra allena… -