Rkia Hannaoui uccisa per errore dal figlio di 8 anni, il colpo alla testa partito mentre giocava con la pistola (Di martedì 4 aprile 2023) Sarebbe stato il figlio di otto anni a uccidere accidentalmente Rkia Hannaoui, la donna di Ariano Polesine trovata agonizzante in casa, colpita alla testa da un proiettile. Questa la ricostruzione... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 4 aprile 2023) Sarebbe stato ildi ottoa uccidere accidentalmente, la donna di Ariano Polesine trovata agonizzante in casa, colpitada un proiettile. Questa la ricostruzione...

