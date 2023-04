Rivoluzione a Parigi | un referendum boccia i monopattini a noleggio

(Di martedì 4 aprile 2023) Il Comune diha deciso di proibire l’utilizzo deielettrici anella città. Questa decisione è stata presa a seguito di unnon vincolante in cui l’89% dei pochi votanti si è espresso contro la presenza degli operatori che offrono il servizio deiin sharing nella capitale francese. La sindaca socialista Anne Hidalgo ha annunciato che rispetterà la decisione degli elettori e delle elettrici e introdurrà il divieto nei prossimi giorni. Prima capitale europea a vietare ielettrici a, che in passato è stata una pioniera nell’adozione dei servizi diper ielettrici, diventerà la prima e unica capitale europea a ...

