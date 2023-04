Ritrovato a Milano il 36enne scomparso da Trani In stato confusionale (Di martedì 4 aprile 2023) È stato individysto nella zona della stazione centrale di Milano, stamattina, Vincenzo Nastasia. Il 36enne era scomparso da Trani sabato. Nella stazione milanese è stato notato in stato confusionale. L'articolo Ritrovato a Milano il 36enne scomparso da Trani <small class="subtitle">In stato confusionale</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di martedì 4 aprile 2023) Èindividysto nella zona della stazione centrale di, stamattina, Vincenzo Nastasia. Ileradasabato. Nella stazione milanese ènotato in. L'articoloilda In proviene da Noi Notizie..

