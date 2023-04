Risultati settore giovanile (Di martedì 4 aprile 2023) Campionato Primavera 2 Girone B – 24^ Giornata Salernitana – Perugia 2 – 2 Reti: 7’ pt Sfait (S), 35’ pt Sadetinov (P), 27’ st Seghetti (P), 43’ st Iervolino (S). Campionato Under 17 Girone C – 24^ Giornata Lecce – Salernitana 2 – 0 Reti: 20’ pt De Luca, 27’ pt Pantaleo. Campionato Under 16 Girone D – 17^ Giornata Salernitana – Reggina 0 – 2 Reti: 39’ pt Cosentino, 28’ st Ramondino. Campionato Under 15 Girone D – 17^ Giornata Salernitana – Reggina 6 – 1 Reti: 12’ pt, 37’ pt Leotta (S), 20’ pt Morabito (S), 30’ pt Menduto (S), 2’ st Pierno (S), 10’ st Di Prima (R), 41’ st Vocca (S). Campionato Giovanissimi Provinciali Under 15 Girone B – 22^ Giornata Salernitana U14 – Alba Cavese 5 – 0 Reti: 1’ pt, 6’ pt Galiano, 35’ pt, 5’ st Robertazzi, 35’ st Massa. Campionato Serie C Femminile Girone C – 23^ Giornata Salernitana – Chieti 1 – 1 Reti: 11’ pt Barbarino (C), 32’ st Mercede ... Leggi su seriea24 (Di martedì 4 aprile 2023) Campionato Primavera 2 Girone B – 24^ Giornata Salernitana – Perugia 2 – 2 Reti: 7’ pt Sfait (S), 35’ pt Sadetinov (P), 27’ st Seghetti (P), 43’ st Iervolino (S). Campionato Under 17 Girone C – 24^ Giornata Lecce – Salernitana 2 – 0 Reti: 20’ pt De Luca, 27’ pt Pantaleo. Campionato Under 16 Girone D – 17^ Giornata Salernitana – Reggina 0 – 2 Reti: 39’ pt Cosentino, 28’ st Ramondino. Campionato Under 15 Girone D – 17^ Giornata Salernitana – Reggina 6 – 1 Reti: 12’ pt, 37’ pt Leotta (S), 20’ pt Morabito (S), 30’ pt Menduto (S), 2’ st Pierno (S), 10’ st Di Prima (R), 41’ st Vocca (S). Campionato Giovanissimi Provinciali Under 15 Girone B – 22^ Giornata Salernitana U14 – Alba Cavese 5 – 0 Reti: 1’ pt, 6’ pt Galiano, 35’ pt, 5’ st Robertazzi, 35’ st Massa. Campionato Serie C Femminile Girone C – 23^ Giornata Salernitana – Chieti 1 – 1 Reti: 11’ pt Barbarino (C), 32’ st Mercede ...

